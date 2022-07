Spectacle : Vérino Focus, 12 février 2023, .

Spectacle : Vérino Focus



2023-02-12 15:00:00 – 2023-02-12

39 39 N.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.

En photo : mise au point. En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre. Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce que les autres comprennent, ce que tu crois que les autres pensent alors que tu ne penses pas ce que tu veux dire… FOCUS.

Troisième spectacle, changement de calibre, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, Focus ça serait son cadeau de naissance.

Parce que Je sais que je ne sais rien, ça donne le vertige et c’est marrant. Mise en scène : Thibaut Evrard Collaboration artistique : Aude Galliou et Marion Balestriero

+33 3 22 47 29 00 http://www.nuitdartistes.com/

