Saint-Goin Château de Mesplès Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Spectacle : Venus toute entière à sa proie Château de Mesplès Saint-Goin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Goin

Spectacle : Venus toute entière à sa proie Château de Mesplès, 18 septembre 2021, Saint-Goin. Spectacle : Venus toute entière à sa proie

Château de Mesplès, le samedi 18 septembre à 17:30

### Scènes majeures du répertoire classique qui illustrent le thème de l’Amour ! Un belle occasion de découvrir, redécouvrir, ou peut-être se réconcilier avec l’Alexandrin. Sous le regard de la reine Jeanne d’Albret et de sa garde, la petite troupe des bords du Neez, de Gan, jouera des scènes du répertoire classique sur le thème de l’Amour dans le parc du château de Mesplès à Saint-Goin.

Participation libre. Réservation obligatoire.

Scènes majeures du répertoire classique qui illustrent le thème de l’Amour ! Un belle occasion de découvrir, redécouvrir, ou peut-être se réconcilier avec l’Alexandrin. Château de Mesplès 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Autres Lieu Château de Mesplès Adresse 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Ville Saint-Goin lieuville Château de Mesplès Saint-Goin