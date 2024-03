Spectacle Vents à Emporter Quai des Anglais Martigues, mercredi 10 avril 2024.

Spectacle Vents à Emporter Quai des Anglais Martigues Bouches-du-Rhône

Pluridisciplinaire et hybride, le spectacle Vents à Emporter repousse les limites de la création audiovisuelle. Dans le cadre du festival Les Vagues sonores, festival de musique contemporaine. A la Médiathèque Louis Aragon de Martigues. Entrée libre.

A travers le geste, musique et vidéo se fondent en une seule entité, créant une expérience sensorielle unique pour le spectateur, générant une forme en constante évolution, s’adaptant aux mouvements et aux actions du compositeur. A chaque représentation, le spectacle est unique.



Compositeur et interprète reconnu pour ses créations musicales novatrices dans le domaine des musiques mixtes et électroacoustiques, Sébastien Béranger nous présente sa dernière création « Vents à Emporter ». Son travail explore l’hybridation des arts et la pluridisciplinarité, en combinant musique, mouvement et vidéo en temps réel.



En repoussant les limites de la musique électroacoustique grâce à l’intégration du mouvement et de la vidéo. « Vents à Emporter » crée une expérience immersive où le geste crée à la fois des objets sonores et leurs représentations visuelles. Ce spectacle se distingue par sa philosophie de pluridisciplinarité et d’hybridation.



Cette approche pluridisciplinaire et hybride permet à Sébastien Béranger de repousser les limites de la création audiovisuelle.

Début : 2024-04-10 18:00:00

fin : 2024-04-10 22:30:00

Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque-accueil@ville-martigues.fr

