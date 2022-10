SPECTACLE | VENAVI, 11 mars 2023, .

SPECTACLE | VENAVI



2023-03-11 10:30:00 10:30:00 – 2023-03-11 11:10:00 11:10:00

Tout public à partir de 7 ans

Durée : 40 min. + rencontre avec les artistes

—

Le frère jumeau d’Akouélé s’est absenté quelques instants. C’est ce que font croire depuis toujours les gens du village à sa soeur. Pourquoi cachent-ils sa mort ? Et comment grandir lorsque l’on vous ment ?

Dans de nombreux pays d’Afrique, dont le Togo de l’auteur Rodrigue Norman, les jumeaux sont sacrés et ne doivent pas être séparés. Si l’un des deux meurt, on s’empresse de réaliser une statuette traditionnelle pour le remplacer, le « venavi ». Peu de temps après leur naissance, Akouélé a perdu son frère mais tout le monde entretient le mythe d’un enfant parti chercher du bois. Attendant son retour, la petite fille ne grandit plus et connaît de multiples difficultés scolaires et relationnelles. Akouélé est pourtant proche d’elle, présence invisible qui conte son histoire avec humour et poésie. Comment sa soeur pourrait-elle entendre le remède qui la délivrerait ? Dans une scénographie aux structures gigognes, le metteur en scène Olivier Letellier parle de la mort aux enfants et de la construction de soi malgré l’absence.

Tréteaux de France – Centre dramatique national itinérant, direction Olivier Letellier

De : Rodrigue Norman

Mise en scène : Olivier Letellier

Adaptation : Catherine Verlaguet

Avec : Alexandre Prince

Scénographie : Sarah Lefèvre

Création lumière, son et régie générale : Sébastien Revel

Régie de tournée en alternance : Jean-Philippe Boinot et Laurent Labarrère

+33 3 29 89 67 67 https://transversales-verdun.com/

