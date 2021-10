SPECTACLE : VEN Poilhes, 29 mai 2022, Poilhes.

SPECTACLE : VEN 2022-05-29 – 2022-05-29

Poilhes Hérault Poilhes

« Ven ». « Viens » en espagnol, ou encore « ils voient ».

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Un espace de tension, d’attention, qui s’étire et se resserre. Comme une respiration animée par l’engagement et la complicité entre ces deux personnes. Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité des présences, l’élan des corps, l’écoute de l’autre.

On voit avec l’ouïe, on regarde avec les sens.

Formés à l’École nationale de cirque de Montréal, Maria del Mar Reyes et Hugo Ragetly ont participé à la création du spectacle Réversible des 7 Doigts de la main, interprété plus de 300 fois dans une quinzaine de pays.

En 2019 ils créent la compagnie Si Seulement, explorant le mélange des arts du cirque avec la danse et la musique.

Dans cette première création, l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique, la maîtrise technique laissant la place au sensible.

Durée : 45mn – Tout public

Spectacle de cirque

+33 4 67 62 36 26 http://wwwlasaison-sudherault.fr/

dernière mise à jour : 2021-10-01 par