Spectacle – Veillée Mortuacienne Morteau, 27 novembre 2021, Morteau.

Spectacle – Veillée Mortuacienne Théâtre Place de la Halle Morteau

2021-11-27 – 2021-11-27 Théâtre Place de la Halle

Morteau Doubs

Continuité du projet ‘Lignes de Partage’, c’est une invitation à venir partager les premières moissons, notamment des portraits filmés qui auront été réalisés d’habitants de la région, mis en scène sous la forme d’une veillée participative. La veillée est une soirée protéiforme où se mêlent des formes variées : théâtre, musique, vidéo, photographie, lecture, témoignages… Animés par un acteur-chanteur-maître de cérémonie, les différents éléments s’emboîtent et se répondent de manière tour à tour poétique, ludique ou provocante. Chaque élément est comme une esquisse à caractère brut et sans artifices, qui cherche à créer de la complicité, à susciter de la participation et des échanges avec le public. Cette veillée est volontairement ouverte, elle a pour but d’être un espace d’attraction où se tissent

les partenariats les plus divers entre des pratiques culturelles (artistiques, sociales, citoyennes,

scientifiques) non seulement l’espace d’un soir, mais aussi, pour certains, bien au-delà.

