Fenouillet Salle des fêtes Fenouillet, Haute-Garonne Spectacle : « Veille au grain, il fera beau demain… » – Vendredi 26 novembre Salle des fêtes Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Spectacle : « Veille au grain, il fera beau demain… » – Vendredi 26 novembre Salle des fêtes, 26 novembre 2021, Fenouillet. Spectacle : « Veille au grain, il fera beau demain… » – Vendredi 26 novembre

Salle des fêtes, le vendredi 26 novembre à 18:30

Granimède et son Grand-Père vivent sur une Terre épuisée qui ne porte plus de fruits. Habitués à l’abondance, ils découvrent maintenant la faim. Granimède part donc à la recherche de la Graine de Vie en espérant que celle-ci redonnera toute sa force à la Terre… L’intrigue de Veille au grain, il fera beau demain… évolue dans un écrin de candeur. Ce poème intimiste à la beauté plastique raffinée mêle à la force du décor fabriqué en papier de soie, la berceuse narrative de la conteuse-marionnettiste. La voix de la comédienne, les chants et la musique de Mongolie ainsi que les pérégrinations de Granimède font voyager le public dans un univers merveilleux. Ce spectacle narre l’aventure de l’enfance dans une atmosphère feutrée. De 3 à 7 ans. **TARIF: 5 € / enfant (6 € sans réservation) + 1 adulte accompagnateur gratuit.** **5 € / adulte supplémentaire (6 € sans réservation)** **Paiement sur place le jour du spectacle.**

Sur réservation

Par la Cie ARTEMISIA – Organisé par l’AAPEF Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 18 Rue de l'Église, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Salle des fêtes Fenouillet