Spectacle Vassilissa Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle Vassilissa Centre socioculturel Maurice Noguès, 28 novembre 2022, Paris. Le lundi 28 novembre 2022

de 10h30 à 12h30

. gratuit

Spectacle proposé par le Tatou Théâtre au centre socioculturel Maurice Noguès. Vassilissa raconte le parcours initiatique d’une jeune fille de la mort de sa mère à sa visite chez la Baba Yaga. 2 femmes sur scène, une comédienne et une musicienne, content et jouent son histoire. Spectacle organisé au centre sociocullturel Maurice Noguès dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Lundi 28 novembre 2022 à 10h30. Tout public, à partir de 8 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles. Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 avenue de la Porte de Vanves 75O14 Paris Contact : https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100078025570476 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078025570476

Le Tatou Théâtre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 1/7 avenue de la Porte de Vanves Ville Paris lieuville Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Departement Paris

Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle Vassilissa Centre socioculturel Maurice Noguès 2022-11-28 was last modified: by Spectacle Vassilissa Centre socioculturel Maurice Noguès Centre socioculturel Maurice Noguès 28 novembre 2022 Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris

Paris Paris