Seine-Maritime En première partie de soirée, l’association Amal’gamme dont l’objet est de créer du lien social par l’initiation au chant et par sa diffusion, présente un récital de variétés françaises des années 60 et 70. En fin de soirée les personnes intéressées pourront s’inscrire pour une séance de découverte ou d’initiation au chant sur bandes musicales.

