Reims Reims Marne, Reims Spectacle – Valérie Damidot Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Spectacle – Valérie Damidot Reims, 20 février 2022, Reims. Spectacle – Valérie Damidot Royal Comedy Club 35 Rue Buirette Reims

2022-02-20 16:00:00 – 2022-02-20 17:30:00 Royal Comedy Club 35 Rue Buirette

Reims Marne Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler ça déménage! Tout y passe, son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 dans la simca 1000,

ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale… un véritable ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur mais devra participer à cette grande psychothérapie en couleurs! Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on va pas s’ennuyer ! Placement libre assis contact@dhmanagement.fr +33 9 83 87 40 42 https://dhmanagement.me/dates/categories/festivals/royal-comedy-club/ Royal Comedy Club 35 Rue Buirette Reims

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Royal Comedy Club 35 Rue Buirette Ville Reims lieuville Royal Comedy Club 35 Rue Buirette Reims