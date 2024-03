Spectacle « Vade Retro récital polyphobique » Salle des fêtes La Machine, dimanche 17 mars 2024.

Déjouer nos peurs ? Tout un programme !

Peur de dire ou d’aimer, peur de l’autre, peur de l’avenir, de la vieillesse ou de la mort… Des plus intimes aux plus universelles, des plus ordinaires aux plus folles, nos peurs forment des bouquets d’épines sur les sentiers sinueux de nos jardins secrets…

Féroce, tendre et souvent drôle, nous avons composé une galerie de personnages en proie à leurs inquiétudes. Qu’ils y cèdent, s’en défendent ou les surmontent, ils nous offrent un miroir caléïdoscopique intemporel et pourtant très actuel de nos propres doutes, désirs inavouables, replis stratégiques, et tentatives de conjurer le sort…

Au menu de ce récital polyphobique, vous pourrez déguster des chansons et des textes inédits composés par les Petites Cruautés ainsi que quelques perles du répertoire de la chanson française (Brel, Rezvani, Nougaro, Juliette, Gainsbourg, Trenet…).

Venez vibrer, rire et frémir le temps d’une promenade tragi-comique et singulièrement polyphobique !

Chant Sophie Semet / Piano Gabrielle Godart

Durée 1h20 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 17:20:00

Salle des fêtes Rue de Decize

La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

