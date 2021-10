Spectacle “Vachement belle” Gien, 19 octobre 2021, Gien.

Spectacle “Vachement belle” 2021-10-19 14:30:00 – 2021-10-31

Gien Loiret Gien

“Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre les éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Et, comme avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, des surprises l’attendent. Mais au fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ?

Un beau spectacle pour les amis de la ruralité !

Spectacle de et par Véronique Blot

chateau.musee-gien@loiret.fr +33 2 38 67 69 69 https://www.chateaumuseegien.fr/evenements/31-octobre-2021-spectacle-vachement-belle

“Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre les éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Et, comme avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, des surprises l’attendent. Mais au fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ?

CG45

dernière mise à jour : 2021-10-21 par