Spectacle « Vachement belle » à Mondoubleau Mondoubleau, 27 novembre 2021, Mondoubleau.

Spectacle « Vachement belle » à Mondoubleau 2021-11-27 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-27

Mondoubleau Loir-et-Cher Mondoubleau

10 EUR 10 Spectacle « Vachement belle » à Mondoubleau. Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti ! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Et, comme avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, des surprises l’attendent. Mais au fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ?

Le spectacle sur les vaches ferrandaises. Une seule-en-scène authentique, enjoué et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans auvergnats ; de et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale.

veroniqueblot31@gmail.com +33 6 72 93 20 81 http://www.veroniqueblot.org/vache.html

Véronique BLOT

