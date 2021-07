[Spectacle] Vacances de merde.com Dieppe, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Dieppe.

[Spectacle] Vacances de merde.com 2021-07-04 – 2021-07-04 La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le matin, ça n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, on est en charge de commenter tous les matchs d’une équipe de football qui gagne rarement, ça devient très compliqué de trouver des points positifs dans sa vie.

Pourtant cette « élasticité » professionnelle permet à Harold de développer une multitude d’idées qui nous rapprochent tous : les bienfaits du massage californien dans un SPA, l’éducation des enfants, comment pimenter sa vie de couple après 15 ans de vie commune, l’argent, la mort parfaite…

Avec Philippe Urbain et Emmanuel Carlier

+33 6 74 41 67 83 http://lasireneabarbe.com/

dernière mise à jour : 2021-06-13 par