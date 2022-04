Spectacle Urgence – cie HKC, dans le cadre du festival Youth is great Maison Folie Wazemmes, 26 avril 2022, Lille.

Spectacle Urgence – cie HKC, dans le cadre du festival Youth is great

Maison Folie Wazemmes, le mardi 26 avril à 20:00

[ DANSE ] _**A partir de 15 ans**_ _**Durée : 1h10**_ Trois années d’échanges avec des jeunes de quartiers sensibles ont nourri ce spectacle, habité de toutes leurs questions, leurs émotions, leurs prises de conscience. Entre théâtre et danse, une création qui exprime de manière fougueuse et radicale leur furieuse envie de liberté mais surtout les murs auxquels ils se heurtent, ce désir d’émancipation empêché par le contexte politique et sociétal, cette urgence intérieure bridée parfois par les jeunes eux-mêmes alors que le déclic leur appartient. Sur scène, cinq jeunes danseurs dans les premiers pas de leur parcours professionnel mettent en mouvement et en voix leur parole vive et écorchée recueillie par Anne Rehbinder. Ils s’emparent de leur nouveau territoire dans un spectacle exigeant, un dialogue permanent entre les mots et le corps, très physique, cru, brut et sans artifice. Chorégraphiés par Amala Dianor, mis en scène par Antoine Colnot, ils brisent les carcans de breakers dans lesquels ils étaient installés et s’échappent enfin. Leur présence au plateau porte la promesse qu’il est possible de tout dépasser. _**Distribution**_ _Mise en scène : Antoine Colnot_ _Écriture : Anne Rehbinder_ _Chorégraphe invité : Amala Dianor_ _Création musicale : Olivier Slabiak_ _Scénographie et lumières : Laïs Foulc_ _Régie générale : Daniel Ferreira_ _Avec Marwan Kadded, Freddy Madodé, Mohamed Makhlouf, Elliot Oke, Karym Zoubert_ —————————— _**Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7**_ _**en collaboration avec la maison Folie Wazemmes – Ville de Lille.**_ _Réservation auprès du Grand Bleu :_ _-_ [_[https://www.legrandbleu.com/](https://www.legrandbleu.com/)_](https://www.legrandbleu.com/) _- 0320098844_ _- 36 avenue Marx Dormoy, 59000 Lille_

Un spectacle fort, où de jeunes danseurs incarnent le besoin urgent de voler librement de leurs propres ailes.

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T21:10:00