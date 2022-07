Spectacle : Urban et Orbitch

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR Spectacle « Urban et Orbitch », un solo de clown proposé par la compagnie Microsillon dans les Jardins du Musée de la Faïence et des Beaux Arts à 21h.

Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. Petite étoile qui file dans l’obscurité il nous embarque dans sa galaxie, peuplée de rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son beat box qui donne la parole au vide. Ce soir Bobitch est en roue libre et nous invite à nous perdre dans sa nuit.

Auteur et interprète : Boris Arquier

Mise en Scène : Patricia Marinier Gratuit.

