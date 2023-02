Spectacle « Up ! » – Lagun’Arte Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Catégories d’Évènement: Beuzec-Cap-Sizun

Finistère

Spectacle « Up ! » – Lagun'Arte, 4 mars 2023, Beuzec-Cap-Sizun

2023-03-04 – 2023-03-04 Beuzec-Cap-Sizun

Finistere Beuzec-Cap-Sizun Spectacle tout public – Dès 6 mois jusqu’à 5 ans. Voix, objets, mouvement de Kristof Hiriart. Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune public à partir de 6 mois, est une métaphore de la construction personnelle. Il s’agit un rituel pour prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence… et peut-être laisser échapper la lune. Réservation indispensable auprès de l’Espace France Services. +33 2 98 70 08 78 http://www.cap-sizun.fr/news/?id_news=1098 Beuzec-Cap-Sizun

