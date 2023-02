Spectacle UP ! Cie Lagunarte Espace Avel Vor à Plougastel Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Spectacle UP ! Cie Lagunarte Espace Avel Vor à Plougastel, 23 mars 2023, Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas. Spectacle UP ! Cie Lagunarte 5 Rue de la Fontaine Blanche Espace Avel Vor à Plougastel Plougastel-Daoulas Finistere Espace Avel Vor à Plougastel 5 Rue de la Fontaine Blanche

2023-03-23 – 2023-03-23

Espace Avel Vor à Plougastel 5 Rue de la Fontaine Blanche

Plougastel-Daoulas

Finistere Plougastel-Daoulas Up ! c’est le haut en anglais mais en langue basque c’est une interjection qui appelle à la prudence.

On ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur.

On construit sa vie à chaque instant. On veut grandir, s’élever plus haut, plus grand, mais trop haut donne le vertige.

Les éléments de notre construction sont à portée de main, de vue, de corps, de voix, mais parfois tout nous échappe. Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune public à partir de 6 mois, est une métaphore de la construction personnelle. Il s’agit d’un rituel pour prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence… et peut-être laisser échapper la lune. Jeune public.

Placement libre assis.

(Dans la limite des places disponibles) contactavelvor@mairie-plougastel.fr +33 2 98 37 57 30 https://espace-avelvor.bzh/evenement/up/ Espace Avel Vor à Plougastel 5 Rue de la Fontaine Blanche Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Lieu Plougastel-Daoulas Adresse Plougastel-Daoulas Finistere Espace Avel Vor à Plougastel 5 Rue de la Fontaine Blanche Ville Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas lieuville Espace Avel Vor à Plougastel 5 Rue de la Fontaine Blanche Plougastel-Daoulas Departement Finistere

Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastel-daoulas plougastel-daoulas/

Spectacle UP ! Cie Lagunarte Espace Avel Vor à Plougastel 2023-03-23 was last modified: by Spectacle UP ! Cie Lagunarte Espace Avel Vor à Plougastel Plougastel-Daoulas 23 mars 2023 5 Rue de la Fontaine Blanche Espace Avel Vor à Plougastel Plougastel-Daoulas Finistere Espace Avel Vor à Plougastel Plougastel-Daoulas finistère Plougastel-Daoulas, Finistère

Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistere