[SPECTACLE] Uneo uplusi eurstragé dies – Gwenaël Morin La Maison des métallos, 12 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 12 au 28 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 21h à 22h15

payant

La mise à mort des grandes figures tragiques ! Des pièces qui vont par trois comme dans le rituel grec, un théâtre de l’urgence, à l’os permanent…

Un drôle de titre pour bousculer les linéarités attendues et affirmer qu’il n’y a pas plusieurs tragédies, mais une seule, notre vie même. Le tragique recouvre toutes nos existences. C’est une immersion dans le théâtre de Sophocle et trois de ses tragédies : , , ́ ̀ . Trois héros qui ont en commun la solitude et la désobéissance, trois rebelles à l’ordre établi, désespérant d’un destin qu’ils ne maîtrisent pas, trois mises à mort, parce que, forcément, ça finit mal.

Gwenaël Morin travaille avec des principes éprouvés et très épurés : un cercle, un paravent, un chœur visionnaire, une flûte, un tambour et des acteur·rice·s incandescent·e·s dans une distribution tirée au sort sans souci du sexe, ni de l’âge des interprètes. Un dénuement pour mettre les mots au plus près des corps, qui est la marque de Gwenaël. Les textes, traduits par Irène Bonnaud et Malika Bastin-Hammou sont limpides, furieusement rapides et tranchants. À vif, éclatants.

: les mardis 12, 19 et 26 octobre à 21h

: les mercredis 13, 20 et 27 octobre à 21h

́ ̀ : les jeudis 14, 21 et 28 octobre

Les samedis 9, 16, 23 et 30 octobre, intégrale des 3 tragédies à partir de 7h du matin à l’amphithéâtre du Parc de Belleville (entrée par le belvédère, au niveau du 28 rue Piat).

La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

