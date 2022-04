Spectacle : une poignée de Terre Paillet Paillet Catégories d’évènement: 33550

Spectacle : une poignée de Terre
Paillet, 7 mai 2022

Une poignée de Terre nous emmène dans un univers entre Mars et la planète Terre, dans lequel l'Homme/astronaute questionne les paradoxes sur sa relation avec la nature…. Un scaphandre marche sous le ciel magnifique, quelque part sur notre planète bleue… (ici, dans un espace naturel de Garonne). Il s'arrête, prend quelques grammes de terre dans sa main et se souvient que cette poignée de terre contient plus d'organismes vivants qu'il y a d'êtres humains sur la planète… La perspective est vertigineuse… ???? Vivez cette aventure terrestre, la tête dans les étoiles et à la tombée de la nuit !

Cie AMGC

