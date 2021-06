Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Spectacle Une petite histoire – Festival Tango par la côte Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Spectacle Une petite histoire – Festival Tango par la côte Lannion, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lannion. Spectacle Une petite histoire – Festival Tango par la côte 2021-07-31 14:00:00 – 2021-07-31 15:00:00 Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne

Création chorégraphique de tango argentin pour quatre danseurs par Ariane Liautaud avec Esmé Page, Emile Gayoso, Karim El Toukhi et Ariane Liautaud, de la compagnie Tangoart Paris.

