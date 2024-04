SPECTACLE UNE PETITE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ À TRAVERS CELLE DE LA PATATE Salle des fêtes Domfaing, dimanche 21 avril 2024.

Dimanche

Le Festival Drôles de Zigotos (festival de spectacles jeune public sur la région de Rambervillers) s’installe à Domfaing ces samedi 20 et 21 avril 2024

Dimanche 21 avril spectacle dès 6 ans Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate avec la Compagnie Sens Ascentionnels

billetterie et buvette sur place* durée 55min

La pomme de terre est notre miroir. Raconter son histoire c’est dire notre cupidité, notre vanité mais aussi notre intelligence, nos espoirs. C’est mettre en jeu nos errements les plus tragiques et nos réussites les plus fabuleuses…

[…] Elle nous raconte donc tout aussi bien nos peurs de l’inconnu et nos croyances absurdes que notre faculté à foncer dès que l’on pressent l’appât du gain.

En résumé, elle nous raconte comment nous faisons société, nos travers et nos fulgurances…

Réservations et infos

c.perriol@cc-bruyeres.fr // 06.47.13.59.42

jl.mentrel@cc-bruyeres.fr // 07.81.78.44.60Enfants

3 EUR.

Début : 2024-04-21 15:00:00

Salle des fêtes 1 place de l’église

Domfaing 88600 Vosges Grand Est

