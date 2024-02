SPECTACLE « UNE NUIT D’ÉTÉ » Laurens, mercredi 27 mars 2024.

SPECTACLE « UNE NUIT D’ÉTÉ » Laurens Hérault

Par la Compagnie « Les Têtes de Bois » Valeria vous invite dans son jardin merveilleux et vous emmène au cœur d’une saison à 10h à la salle polyvalente. Chacun des spectacles joue avec les sens des tout-petits, assis autour de l’arbre magique. Un arbre, entouré d’un jardin, sous lequel se déroule le spectacle. L’arbre et son jardin sont les éléments constants de tous les spectacles, différents et renouvelés selon la saison. Valéria y anime le décor et nous raconte une histoire. Marionnettes, effets de lumières, bruitages, poésie et rires garantis. Entrée gratuite. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27

Avenue de la Gare

Laurens 34480 Hérault Occitanie mediatheque@mairie-laurens.fr

