SPECTACLE “UNE NUIT D’ÉTÉ 1942” Moncé-en-Belin, 6 mai 2022, Moncé-en-Belin.

SPECTACLE “UNE NUIT D’ÉTÉ 1942” Moncé-en-Belin

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:45:00

Moncé-en-Belin Sarthe

EUR 8 Théâtre danse

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 1h15

Tarif : 8€

Information et réservation : 02 43 42 29 48 ou par mail

Ce 16 juillet 1942, dès les premières lueurs de l’aube, à Paris, ce sont 13 152 juifs, des enfants, des adultes, des vieillards qui ont été raflés par 7 000 policiers aux ordres de Bousquet et du gouvernement de Vichy. Entassées au Vélodrome d’Hiver, toutes ces personnes ont connu la peur, l’angoisse, la maltraitance, l’acharnement, l’humiliation et pour bon nombre, la déportation, la mort, l’extermination. Portraits croisés. Destins croisés. Fictifs mais malheureusement si réels. Récits d’une nuit d’été 1942 où tout a basculé. Où l’inimaginable est, malheureusement et affreusement, devenu concret. Entre espoir, regrets et remords, courage et souvenirs.

Adaptation : Sébastien Pichereau

Interprètes : Julia Tiec et Sébastien Ory

Mise en scène : Thibault Guiullocher

Création sonore et musique originale : Arthur Recolin

Création lumière : David Chesneau

Création décors : Félix Debarre

1ère partie de soirée : Théâtre d’improvisation

19h – 20h

Bar et assiettes gourmandes sur réservation

Dans le hall du Val’Rhonne

Places limitées réservation conseillée

“Faut-il mieux vivre avec des remords ou avec des regrets ? C’est ce dilemme qui hantera Armand Desprez jusqu’à la fin de ses jours.” “Une nuit d’été 1942 : la Rafle du Vel d’Hiv” est une pièce de théâtre créée par Sébastien Pichereau et jouée par Sébastien Ory et Julia Tiec de la Cie Résonances

valrhonne@wanadoo.fr +33 2 43 42 29 48 http://www.valrhonne.org/index.html

