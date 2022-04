SPECTACLE “UNE NUIT D’ÉTÉ 1942 – LA RAFLE DU VEL D’HIV” Mamers, 5 mai 2022, Mamers.

SPECTACLE "UNE NUIT D'ÉTÉ 1942 – LA RAFLE DU VEL D'HIV"

2022-05-05 20:00:00 – 2022-05-05 22:30:00

Mamers

EUR 20 20 A travers l’adaptation de quelques nouvelles de Philippe Lipchitz, Julia Tiec (danse) et Sébastien Ory (récit) évoquent la nuit qui a précédé la Rafle du Vélodrome d’Hiver du 16 juillet 1942. Un devoir de mémoire nécessaire.

Ce 16 juillet 1942, dès les premières lueurs de l’aube, à Paris, ce sont 13 152 juifs, des enfants, des adultes, des vieillards qui ont été raflés par 7 000 policiers aux ordres de Bousquet et du gouvernement de Vichy. Entassées au Vélodrome d’Hiver, toutes ces personnes ont connu la peur, l’angoisse, la maltraitance, l’acharnement, l’humiliation et pour bon nombre, la déportation, la mort, l’extermination. Le plus souvent, un aller simple pour l’enfer. Car seule une poignée de ces personnes rentrera des camps d’extermination.

Portraits croisés. Destins croisés. Fictifs mais malheureusement si réels. Récits d’une nuit d’été 1942 où tout a basculé. Ou l’inimaginable est, malheureusement et affreusement, devenu concret. Entre espoir, regrets et remords, courage et souvenirs.

Présentation de l’opération “Ukraine” du Rotary et l’accueil de réfugiés en Sarthe.

Pour cette soirée de soutien aux réfugiés Ukrainiens, La Cie Résonance(s) présente son spectacle : “Une nuit d’été 1942 – la rafle du Vel d’Hiv” en présence de Joseph Weisman, rescapé.

+33 6 16 86 59 74

