Spectacle «Une juste au château du diable» Voiron

Voiron

Spectacle «Une juste au château du diable» Voiron, 23 mars 2022, Voiron.

2022-03-23 10:00:00 – 2022-03-23 11:30:00

Ecrite par Damien Roux, cette pièce de théâtre retrace l'histoire d'Elise Rivet dans les années 40. Religieuse lyonnaise, elle entre en Résistance et va prendre tous les risques pour sauver des centaines d'enfants juifs de la déportation.

