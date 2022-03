Spectacle Une jeunesse à Paris Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Plougonvelin

Spectacle Une jeunesse à Paris Plougonvelin, 22 avril 2022, Plougonvelin. Rue du Stade Espace Kéraudy

2022-04-22 – 2022-04-22 Rue du Stade Espace Kéraudy

Tel un stand-up à l'américaine, Marie se confie, tabouret de bar à l'appui, bouteille d'eau à la main, pas de micro, mais une voix lyrique qui chante un répertoire de mélodies de la fin du XIXème siècle et début XXème siècle (Offenbach, Hervé, Serpette, Messager, Puccini, Debussy, Hahn, Poulenc, Weill, Kosma). Accompagnée par Joséphine Ambroselli au piano, c'est un duo de femmes d'aujourd'hui, duo d'amies, qui vous propose un récital actuel et décalé. Elles ne sont pas à l'abri d'y inviter des hommes. C'est le risque à Paris. accueil@espacekeraudy.com +33 2 98 38 00 38 https://espacekeraudy.com/

