Spectacle : Une farouche liberté Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Spectacle : Une farouche liberté Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg, 30 mars 2023, Valence . Spectacle : Une farouche liberté 26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg Valence Drôme Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg

2023-03-30 – 2023-03-30

Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg

Valence

Drôme Une comédienne, seule en scène, retrace avec fidélité les soixante dix ans de combats de Gisèle Halimi combats pour le droit à l’avortement, Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Médiathèque François Mitterand - Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Médiathèque François Mitterand - Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Spectacle : Une farouche liberté Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg 2023-03-30 was last modified: by Spectacle : Une farouche liberté Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg Valence 30 mars 2023 26 Drôme Médiathèque François Mitterand - Latour Maubourg Valence place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand - Latour Maubourg Valence Drôme

Valence Drôme