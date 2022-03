Spectacle: Une Épopée Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Spectacle: Une Épopée Valence, 2 avril 2022, Valence.

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 Place Charles Huguenel La Comédie de Valence

Valence Drôme EUR Plus qu’un spectacle, Une Épopée est une invitation à vivre en famille une véritable aventure le temps d’une journée, imaginée par Johanny Bert, metteur en scène à l’écriture singulière.

A partir de 8 ans. billetterie@comediedevalence.com +33 4 75 78 41 70

