Spectacle “Une Échappée” Falaise, 24 novembre 2021, Falaise.

Spectacle “Une Échappée” Le Club, Forum Boulevard de la Libération Falaise

2021-11-24 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-24 Le Club, Forum Boulevard de la Libération

Falaise 14700

C’est l’histoire d’une danseuse, fille, femme, grand-mère, sorcière, chamane, lutine, déesse, ogresse …En bleu, noir, rose ou faite d’or, toujours en feu et en métamorphose. Elle est insaisissable puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa poésie : c’est une échappée.

Une échappée des mondes trop resserrés, des réactions trop rationnelles, des parasitages destructeurs.

En s’échappant du peloton elle montre rapidement les espaces libres et hors contrôles. Elle échappe aux peurs scandées et criées toujours trop fort.

Elle se fie à ses sensations et ses rêves. Elle rebondit, esquive, rit, s’envole, s’immobilise, disparaît parfois.

Elle est une échappée de lumière, une étincelle fragile mais résistante. Elle devient une pensée violette au coeur jaune. Elle est mouvement.

* Mercredi 24 novembre à 17h

Le Club, Forum de Falaise

Tout public, dès 3 ans

Tarif unique 5€

C’est l’histoire d’une danseuse, fille, femme, grand-mère, sorcière, chamane, lutine, déesse, ogresse …En bleu, noir, rose ou faite d’or, toujours en feu et en métamorphose. Elle est insaisissable puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa poésie :…

C’est l’histoire d’une danseuse, fille, femme, grand-mère, sorcière, chamane, lutine, déesse, ogresse …En bleu, noir, rose ou faite d’or, toujours en feu et en métamorphose. Elle est insaisissable puisqu’elle vit selon son imaginaire et sa poésie : c’est une échappée.

Une échappée des mondes trop resserrés, des réactions trop rationnelles, des parasitages destructeurs.

En s’échappant du peloton elle montre rapidement les espaces libres et hors contrôles. Elle échappe aux peurs scandées et criées toujours trop fort.

Elle se fie à ses sensations et ses rêves. Elle rebondit, esquive, rit, s’envole, s’immobilise, disparaît parfois.

Elle est une échappée de lumière, une étincelle fragile mais résistante. Elle devient une pensée violette au coeur jaune. Elle est mouvement.

* Mercredi 24 novembre à 17h

Le Club, Forum de Falaise

Tout public, dès 3 ans

Tarif unique 5€

Le Club, Forum Boulevard de la Libération Falaise

dernière mise à jour : 2021-10-29 par