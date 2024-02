Spectacle une chaussure dans le bocal Ciboure, samedi 13 avril 2024.

Dans la pénombre d’une cordonnerie-poissonnerie blanchisserie du marais, l’hôtesse des lieux semble avoir oublié le bruit

du monde. Mais aujourd’hui, le téléphone sonne, les affaires reprennent, et voilà que deux histoires s’immiscent, Les souliers rouges et La petite sirène d’Hans Christian Andersen. Notre conteuse loufoque va alors tenter de sortir les pieds de la vase et de partir en voyage en Italie.

Un spectacle cocasse et tendre à déguster en famille. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13

Espace polyvalent Guy Poulou

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

