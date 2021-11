Spectacle “Un tout-petit coin de ciel” Potigny, 18 novembre 2021, Potigny.

Spectacle “Un tout-petit coin de ciel” Salle du Suvez Chemin d’Aisy Potigny

2021-11-18 16:00:00 16:00:00 – 2021-11-18 Salle du Suvez Chemin d’Aisy

Potigny 14420 Potigny

Danse, objets en mouvement, vidéo, ombres. Fantaisie visuelle et dansée dédiée au très jeune public.

Dans le cadre de Babil, un programme de résidences d’artistes en faveur de l’éveil artistique et culturel des 0-3 ans, la cie Ouragane propose une adaptation de la création « Un petit coin de ciel » pour une forme courte in situ.

“Un petit-coin de ciel” convoque un monde en suspension fait de transparence, de souffle, et de mouvement, à la rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des papillons, de l’immensité de la nuit… et d’un ange qui passe…

Ce spectacle est un solo dansé, une forme de proximité pour lieux équipés. Dans cette proposition dédiée aux enfants de crèche et de maternelle, la chorégraphe interroge la verticalité, la suspension, l’apesanteur, l’envol du corps et de la matière, la transparence, et invente un langage poétique, riche en émotions variées qui résonne pour le tout-petit et l’adulte qui l’accompagne.

La scénographie y est suspendue, les objets inspirés des mobiles et des balanciers dialoguent avec le corps de la danseuse, et se jouent de l’équilibre et du déséquilibre. La danse, les images, les objets en mouvement et les ombres, se mêlent à la musique originale et emportent les spectateurs dans un monde onirique et sensible.

* Jeudi 18 novembre à 16h

Salle du Suvez à Potigny

Dès 18 mois

Gratuit, sur réservation (jauge limitée)

Cie Ouragane

