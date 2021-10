SPECTACLE : ‘UN SOIR CHEZ BORIS’ Pierrefitte-sur-Aire, 26 novembre 2021, Pierrefitte-sur-Aire.

SPECTACLE : ‘UN SOIR CHEZ BORIS’ 2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-27

Pierrefitte-sur-Aire Meuse Pierrefitte-sur-Aire

De et par Olivier Debelhoir.

« Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d’amour des années 80, il est seul dans sa yourte et plein dans sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant cent personnes, il tisse ses digressions, ses visions. Son accordéon, c’est son piment. Ça l’occupe de plus en plus ces derniers temps. Ça l’excite, le multiplie. En revanche, son looper le pose, le rafraîchit. Il s’invente de l’air. Le vent se lève dans sa tête et le tient en équilibre. Cow boy actuel, funambule de proximité, sa barbe, je me demande bien ce qu’il en est… Mon ami Boris, c’est l’autre, dans ma tête, peut-être bien celui de la soirée disco, qui toque à la porte du chapiteau mais que je tiens pas tellement à laisser entrer de suite car on est déjà beaucoup trop. » Pierre Déaux

anesartgonne@free.fr +33 3 29 86 10 10 http://anesartgonne.free.fr/crbst_19.html

Anes Art’Gonne

