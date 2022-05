SPECTACLE UN PETIT PAS POUR L’HOMME ? – CIE À DEMI-MOT, 8 mai 2022, .

SPECTACLE UN PETIT PAS POUR L’HOMME ? – CIE À DEMI-MOT

2022-05-08 – 2022-05-08

Il faut imaginer un groupe d’humain, genre tribu, qui marche ensemble sur la surface de la terre. Une joyeuse bande qui avance sur le chemin de l’évolution avec cette sensation d’être connectés au reste du monde. Dans leurs veines, la sève des arbres millénaires, dans leurs respirations, un fragment du souffle du vent, dans chaque cellule de leurs corps, la mémoire de l’eau des rivières, des mers, des océans, et dans leurs regards, la lumière des étoiles. Ils marchent dignement sur la surface du monde depuis 7 millions d’années… jusqu’au moment où Francis demande : on pourrait peut-être faire une p’tite pause ?

Sur un texte original de Laurent Carudel, on embarque dans une fresque presqu’historique et musicale où l’on suit la trajectoire de deux protagonistes. Leur rencontre nous invite à se souvenir d’un petit détail de rien du tout… la terre.

TOUT PUBLIC – A partir de 8 ans

Information et réservations : https://savenay.redtaag.com/

Service Culturel : 02 40 58 72 74 / culture@ville-savenay.fr

Tarif : 10€ (Plein), 8€ (Réduit), 4€ (Enfant)

