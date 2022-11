Spectacle : un petit coin de parapluie Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Spectacle : un petit coin de parapluie Villé, 2 décembre 2022, Villé. Spectacle : un petit coin de parapluie

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

2022-12-02 18:30:00 – 2022-12-02 Villé

Bas-Rhin Spectacle ados-adultes par la Compagnie « l’arbre sur la main ». Au 18 rue du Printemps, il y a un immeuble jaune taché de gris. C’est là que vivent Aimée, 90 ans avec son chat Edgard et Georges, le jeune voisin de palier. Tout les oppose et les sépare. Ils n’ont en commun que leur mur mitoyen. Chacun chez soi et pourtant … Il suffirait d’un petit coin de parapluie pour les emmener au paradis. Villé

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville/

Spectacle : un petit coin de parapluie Villé 2022-12-02 was last modified: by Spectacle : un petit coin de parapluie Villé Villé 2 décembre 2022 Bas-Rhin rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin