Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault, Hérault SPECTACLE : UN PARASOL POUR DEUX Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

SPECTACLE : UN PARASOL POUR DEUX Clermont-l’Hérault, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Clermont-l'Hérault. SPECTACLE : UN PARASOL POUR DEUX 2021-07-16 18:00:00 – 2021-07-16

Clermont-l’Hérault Hérault À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette, spectacle « un parasol pour deux ». Spectacle clownesque et poétique avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré de la Cie Durama N’Tama. Entrée libre. Sur réservation. À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette, spectacle « un parasol pour deux ». Spectacle clownesque et poétique avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré de la Cie Durama N’Tama. Entrée libre. Sur réservation. +33 4 67 96 42 53 À 18h, à la bibliothèque Max Rouquette, spectacle « un parasol pour deux ». Spectacle clownesque et poétique avec Véronique Bourdon et Ivan Ferré de la Cie Durama N’Tama. Entrée libre. Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville 43.6284#3.43131