Spectacle « Un Noël Tzigane » Arbois, 4 décembre 2021, Arbois. Spectacle « Un Noël Tzigane » Bibliothèque 9 Grande Rue Arbois

2021-12-04 – 2021-12-04 Bibliothèque 9 Grande Rue

Rejoignez la Cie Le Colibri dans sa roulotte pour vivre avec elle un noël tzigane, samedi 4 décembre 2021 à 16h, conte musical et familial pour les enfants à partir de 4 ans. « Deux jours avant noël, Maroussia trouve un vieux manteau rouge dans la neige, usé et troué, elle se demande qui a bien pu le perdre ? Django, son petit frère, comprend très vite que ce manteau appartient….au père noël ! ». Présentation du pass sanitaire avec port du masque. Réservation obligatoire. +33 3 84 37 41 90 http://www.compagnie-colibri.fr/

