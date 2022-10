Spectacle – Un Noël pour Schotzi Villé, 26 novembre 2022, Villé.

EUR Un noël pour Schotzi puise dans les contes et légendes Alsaciennes, avec un doux mélange de masques, de marionnettes, de musique et de théâtre pour raconter les aventures d’une petite fille Géante, qui ne voudrait rien d’autre que devenir une petite fille.

C’est bientôt Noël. Il fait froid, et tout le monde reste chez soi pour se réchauffer près du feu. Tout le monde ? Non, il y a Jacqueline. Et son mari, Georges. Et bien sûr leur petite fille Schotzi. Chassés de leur château il y a bien des années, ils sont en vadrouille et dorment le plus souvent à la belle étoile, dans le froid glacé de la neige. Et c’est loin d’être évident tous les jours. Ah oui, aurions nous oublié de le préciser ? Jacqueline, Georges et Schotzi sont des géants. Ils habitaient autrefois au château du Niedeck, mais ont été contraints de partir, suite aux visites continues de touristes sans-gênes. Schotzi n’a qu’un souhait : pour noël, elle voudrait être une petite humaine elle aussi, pour recevoir des cadeaux et dormir près du feu, ou d’un radiateur, elle n’est pas difficile.

