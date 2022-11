SPECTACLE : UN LOUP HABITE AVEC NOUS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges Mirecourt Le Relais Petite Enfance vous propose ce concert pour petits et grands

16h : centre social l’ArboréSens à Mirecourt

C’est assis au milieu d’une petite forêt (un peu comme un géant) que Philippe Roussel commence ces histoires du loup qui a dû quitter sa tanière parce qu’il n’y

avait plus sa place… Une quinzaine de comptines très adaptées pour les petits compose ce tour de chant accompagné à l’accordéon par Maxime Vauthier.

Réservation obligatoire avant le 25 novembre auprès des animatrices du RPE :

ehiriart@ccmirecourtdompaire.fr ou 07 86 08 21 46 (Mirecourt) ehiriart@ccmirecourtdompaire.fr +33 7 86 08 21 46 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/services-a-la-population/petite-enfance/relais-petite-enfance/ Centre Social L’Arboré Sens 195 avenue Louis Buffet Mirecourt

