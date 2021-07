Spectacle : Un loup habite avec nous Luxeuil-les-Bains, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains.

Spectacle : Un loup habite avec nous 2021-07-23 – 2021-07-23 Abbaye Saint Colomban 14 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300 Luxeuil-les-Bains

EUR 0 0 Histoire et chant : Philippe Roussel, Accordéon : Maxime Vauthier, 1er violon : Lucie Leker, 2ème violon : Dorothée Royez, Alto : Ambre Kiffer et Violoncelle : Justine Odasso.

Composition et écriture de l’histoire : Philippe Roussel.

Depuis longtemps, Philippe Roussel sait qu’il faut donner le meilleur aux enfants. Entouré d’une formation musicale peu courante : un quatuor à cordes dans lequel s’invite un accordéon, Philippe Roussel vous propose d’apprivoiser le loup mythique… Avec des valeurs qui lui sont chères comme la tolérance, la confiance, le respect, le tout sur un ton malicieux qui lui va bien…

Il était une fois, l’histoire d’un loup moyen mi-grand, ayant dû quitter sa tanière parce qu’il n’avait plus sa place dans une forêt où les routes remplacent les chemins et les maisons remplacent les arbres… Des thèmes d’actualité qui ouvriront le débat de l’école ou en famille…

