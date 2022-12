Spectacle « un hiver chaud et lumineux » – Chansons et harpe celtique avec la compagnie Magna Trégarvan Trégarvan OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE Trégarvan Catégories d’évènement: Finistère

Spectacle « un hiver chaud et lumineux » – Chansons et harpe celtique avec la compagnie Magna, 28 décembre 2022, Musée de l'école rurale Trégarvan

2022-12-28

Finistère Trégarvan Chansons a capella celtiques et de l’est, contes enneigés, et une pincée de harpe celtique !. Tout public. Tarifs : 10 €/adulte – 5 €/jusqu’à 16 ans. Réservation obligatoire +33 2 98 26 04 72 Trégarvan

