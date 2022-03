Spectacle – Un début de Fête en fanfare Parvis de CCVA Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Spectacle – Un début de Fête en fanfare Parvis de CCVA, 2 avril 2022, Villeurbanne. Spectacle – Un début de Fête en fanfare

Parvis de CCVA, le samedi 2 avril à 10:00

Composé d’une quinzaine de jeunes musicien·nes, le VBB est une jeune fanfare née au cœur de Villeurbanne. Du brass band américain à la musique de film, en passant par le jazz, la pop et le rock, le tout saupoudré de compositions originales, VBB joue de tout et partout ! La fanfare “Le Villeur Brass Band” vous invite à venir écouter leur concert devant le CCVA pour démarrer la Fête du livre jeunesse en musique ! Parvis de CCVA 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:30:00

