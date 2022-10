Spectacle – Un conte des contes Feigneux, 26 novembre 2022, Feigneux.

Spectacle – Un conte des contes

1 Rue du Chêne Feigneux Oise

2022-11-26 – 2022-11-26

Feigneux

Oise

Feigneux

« Il n’est rien de plus savoureux au monde que d’entendre les histoires des autres car les soucis s’évaporent et la vie est prolongée. »

Contes et chants italiens d’après « Le conte des contes » de Giambattista Basil.

+33 6 11 21 59 06

Feigneux

