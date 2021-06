Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360, Trouville-sur-Mer SPECTACLE – Un coeur simple Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14360

Trouville-sur-Mer

SPECTACLE – Un coeur simple Trouville-sur-Mer, 12 juin 2021-12 juin 2021, Trouville-sur-Mer. SPECTACLE – Un coeur simple 2021-06-12 19:00:00 – 2021-06-12 Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc

Trouville-sur-Mer 14360 Un Coeur Simple » est l’histoire d’une bonne de Pont-Lévêque au 19ème siècle. Cela se passe à Pont-L’Evêque, Trouville, Honfleur, les lieux de l’enfance, chers à Flaubert. Premier récit des « Trois Contes » sa dernière œuvre, ce texte court est porté au théâtre par Juliette Bineau. Des sortes de marionnettes habite le plateau, des poupées, des fantômes, tenants comme ça peu sur les chaises d’une maison vidée, et que la narrante porte délicatement (ainsi du texte) reconstituant l’histoire de Félicité, la servante de madame Aubain, qui connut le Saint Esprit en la forme d’un perroquet. Durée 1h20 avec entracte. Un Coeur Simple » est l’histoire d’une bonne de Pont-Lévêque au 19ème siècle. Cela se passe à Pont-L’Evêque, Trouville, Honfleur, les lieux de l’enfance, chers à Flaubert. Premier récit des « Trois Contes » sa dernière œuvre, ce texte court est porté… flaubert.trouville@gmail.com +33 6 59 49 50 76 https://www.youtube.com/watch?v=i_3M16Q9VkQ Un Coeur Simple » est l’histoire d’une bonne de Pont-Lévêque au 19ème siècle. Cela se passe à Pont-L’Evêque, Trouville, Honfleur, les lieux de l’enfance, chers à Flaubert. Premier récit des « Trois Contes » sa dernière œuvre, ce texte court est porté… Un Coeur Simple » est l’histoire d’une bonne de Pont-Lévêque au 19ème siècle. Cela se passe à Pont-L’Evêque, Trouville, Honfleur, les lieux de l’enfance, chers à Flaubert. Premier récit des « Trois Contes » sa dernière œuvre, ce texte court est porté au théâtre par Juliette Bineau. Des sortes de marionnettes habite le plateau, des poupées, des fantômes, tenants comme ça peu sur les chaises d’une maison vidée, et que la narrante porte délicatement (ainsi du texte) reconstituant l’histoire de Félicité, la servante de madame Aubain, qui connut le Saint Esprit en la forme d’un perroquet. Durée 1h20 avec entracte.

Détails Catégories d’évènement: 14360, Trouville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Ville Trouville-sur-Mer lieuville 49.37135#0.08427