Spectacle : UN CARNAVAL DES ANIMAUX Fécamp, 24 février 2022, Fécamp.

Spectacle : UN CARNAVAL DES ANIMAUX Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

2022-02-24 19:00:00 – 2022-02-24 Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry

Fécamp Seine-Maritime Fécamp

Décembre 2021 marque le centième anniversaire de la disparition du compositeur Camille Saint-Saëns. Issue d’une proposition de l’Orchestre Régional de Normandie, la compagnie La Magouille s’est inspiré du Carnaval des Animaux, fameuse pièce pour ensemble instrumental afin de créer une nouvelle version.

Les marionnettes de la compagnie La Magouille s’associent à la musique et partagent le mouvement de la « Grande Fantaisie Zoologique » comme l’illustre compositeur sous-titrait son oeuvre musicale. Sur le plateau, un duo de marionnettistes interprète avec fougue les animaux de la pièce (lion, tortue, éléphante…) mais aussi deux jeunes sapiens se transformant la nuit venue en jeune gnou et petit zèbre… Tous vont partir à la recherche d’une terre émeraude plus accueillante que celle, sèche et agonisante, qu’ils connaissent jusqu’alors.

Un réjouissant spectacle à voir en famille pour se laisser entrainer dans des tourbillons sonores d’humour et de légèreté.

́ ̀

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

Décembre 2021 marque le centième anniversaire de la disparition du compositeur Camille Saint-Saëns. Issue d’une proposition de l’Orchestre Régional de Normandie, la compagnie La Magouille s’est inspiré du Carnaval des Animaux, fameuse pièce pour…

info@theatrelepassage.fr +33 2 35 29 22 81 http://www.theatrelepassage.fr/

Décembre 2021 marque le centième anniversaire de la disparition du compositeur Camille Saint-Saëns. Issue d’une proposition de l’Orchestre Régional de Normandie, la compagnie La Magouille s’est inspiré du Carnaval des Animaux, fameuse pièce pour ensemble instrumental afin de créer une nouvelle version.

Les marionnettes de la compagnie La Magouille s’associent à la musique et partagent le mouvement de la « Grande Fantaisie Zoologique » comme l’illustre compositeur sous-titrait son oeuvre musicale. Sur le plateau, un duo de marionnettistes interprète avec fougue les animaux de la pièce (lion, tortue, éléphante…) mais aussi deux jeunes sapiens se transformant la nuit venue en jeune gnou et petit zèbre… Tous vont partir à la recherche d’une terre émeraude plus accueillante que celle, sèche et agonisante, qu’ils connaissent jusqu’alors.

Un réjouissant spectacle à voir en famille pour se laisser entrainer dans des tourbillons sonores d’humour et de légèreté.

́ ̀

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

Théâtre Le Passage 54 Rue Jules Ferry Fécamp

dernière mise à jour : 2022-01-28 par