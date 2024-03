Spectacle : Uchronia, spectacle de feu Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : Uchronia, spectacle de feu Émerveillez-vous d’un spectacle de danse et de feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle. Samedi 18 mai, 22h30 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Durée 30 min.

Émerveillez-vous d’un spectacle de danse et de feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle.

Alliant jonglerie et danse enflammée, l’intensité des tableaux va crescendo et s’achève sur une note explosive ! Compagnie Terra Juggler

Réservation obligatoire

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 http://www.vieuxlaromaine.fr

Le musée de Vieux-la-Romaine vous accueille pour une visite de sa collection permanente retraçant la vie à Aregenua du Ier au Ve siècle. Venez visiter les sites antiques : Maison au Grand Péristyle, Maison à la Cour en U et le forum en cours de fouilles. Parkings gratuits : – Parking visiteurs : route de Feuguerolles – Parking handicapés : 13 chemin Haussé

