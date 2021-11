Spectacle – Uccelini Saint-Brieuc, 27 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Spectacle – Uccelini Musée d’art et d’histoire 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

2021-11-27 – 2021-11-27 Musée d’art et d’histoire 2 Rue des Lycéens Martyrs

Saint-Brieuc 22000

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

Une peintre, à la fois timide et impudique, réalise devant le public son autoportrait. Pour commencer elle n’a besoin de presque rien : de l’eau et de la terre. Elle peint le tout début, la première impression d’être en vie, la première bouffée d’air dans les poumons. Au fur et à mesure qu’elle se déploie sur la toile, s’enrichit le regard qu’elle porte autour. A moins que ce ne soit exactement le contraire : un pas au-delà de son espace de travail, des êtres, tous différents les uns des autres, l’aident à avancer.

Ainsi, petit à petit, c’est le portrait d’une rencontre qui se dessine. Uccelini raconte l’art comme force vitale, comme mode de vie. L’art comme possibilité d’aller chercher et de rendre visible ce qui nous rassemble.

A partir de 9 mois.

Musée d’art et d’histoire 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

