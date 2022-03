Spectacle “TZEF ZON(E)” de la compagnie C’hoari Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Spectacle “TZEF ZON(E)” de la compagnie C’hoari Plélo, 23 mars 2022, Plélo. Spectacle “TZEF ZON(E)” de la compagnie C’hoari Plélo

2022-03-23 – 2022-03-23

Plélo Côtes d’Armor Plélo Dans le cadre du festival Leff Dance du 23 au 26 mars 2022.

Quand la danse bretonne permet d’imaginer une création contemporaine. Un moment hors du temps, qui retranscrit le plaisir d’être ensemble et de se rassembler.

Tout public – Durée : 25 min Lieux et dates des représentations à 19h : – 23 mars – Plélo – salle polyvalente – 24 mars – Goudelin – salle des fêtes – 25 mars – Pléguien – salle des fêtes La Salamandre – 26 mars – Pommerit-le-Vicomte – salle socio-culturelle lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 http://www.petit-echo-mode.fr/tzef-zone-cie-choari/ Dans le cadre du festival Leff Dance du 23 au 26 mars 2022.

Côtes-d'Armor

Plélo Côtes d'Armor