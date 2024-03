SPECTACLE TWELVE TON ROSE ET STATIC SHOT Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges, mardi 26 mars 2024.

Twelve Ton Rose, créée en 1996 par Trisha Brown, chorégraphe et danseuse parmi les plus honorées de son temps, fera la part belle à la musique d’Anton Webern. Des extraits de plusieurs opus qui semblent presque perturber les corps, créant une danse surprenante qui dévoile au spectateur l’immense affinité entre Brown et le compositeur autrichien. Dans une suite de pièces d’ensemble, de duos et de soli, la chorégraphie développe une relation évidente et poétique avec la structure musicale, en laissant le mouvement remplir les silences, ou en laissant la musique compléter l’immobilité.

Dans Static Shot tout raconte les corps, comment ils interagissent, comment ils excédent, comment ils se meuvent, comment ils vivent ou survivent, comment ils s’abandonnent, comment ils s’attirent, comment ils se mêlent, comment ils s’entrechoquent, comment il se transforment, comment ils ne meurent pas…

Avec 23 danseurs du CCN Ballet de Lorraine

Chorégraphie Maud Le Pladec

Musique Chloé Thévenin et Pete HardenTout public

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Théâtre de la Rotonde 3 Rue Pierre de Coubertin

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est

