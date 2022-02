Spectacle – Turkish Delight Saint-Brieuc, 17 mars 2022, Saint-Brieuc.

Le discograph

Une virée en terre turque pour un Discograph surprenant. Située entre l’Orient et l’Occident, son emplacement et son histoire si singulière seront l’occasion d’explorer une culture musicale riche mêlant tradition et modernité. De la pop au folk, du disco à l’électro, des chants traditionnels au rock, on peut compter sur le talent de défricheur de Julien Tiné pour nous concocter un mix rare et singulier.

Disc jockey briochin emblématique, Julien Tiné, organise, au sein de la scène nationale, un parcours musical inédit autour d’un courant, d’un compositeur, d’une ville etc.

Une autre façon de découvrir La Passerelle !

